صور.. منه فضالي تتألق بـالأسود اللامع

نشرت الفنانة منه فضالي مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ظهرت "فضالى" فى الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت جاكيت فورمال متوسط الطول ونسقت معه بنطلون من نفس لون وقماشة الجاكيت، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

وفي سياق اخر تصور "منة" مشاهدها

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فى مسلسل "بت القبايل" مع المخرج حسنى صالح بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، والذى تجسد فيه شخصية "زهرة" ابنة الفنان عمرو عبد الجليل وزوجة الفنان محمد الشقنقيرى وخلال الأحداث تغدر بوالدها وتحدث العديد من الصراعات بينهما وتصل الى العداوة، كما وتدخل فى خلافات مع زوجها وتطلب منه الطلاق.

مسلسل "بت القبايل" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، دينا، وأحمد فؤاد سليم، وسميرة عبد العزيز، ومدحت تيخة، وعلاء مرسى، ياسمين جمال، هاجر الشرنوبى، رشا الخطيب وبهاء ثروت وتأليف شاذلى فرح ومحمد البجلاتى، وإخراج حسنى صالح.