لما بغيب بعمل زعابيب.. جديد حمو بيكا

طرح مطرب المهرجانات حمو بيكا مهرجان جديد يحمل عنوان "لما بغيب بعمل زعابيب" وذلك عبر قناة الرسمية بموقع الفيديوهات "اليوتيوب". مهرجان "لما بغيب بعمل زعابيب" غناء حمو بيكا وفيلو وبندق Advertisements ومن توزيع موسيقي لفيجو الدخلاوي. ومن توزيع موسيقي لفيجو الدخلاوي. ويشار إلى أن آخر أعمال حمو بيكا "يرس كورونا" والذي حقق الملايين المشاهدة بموقع "اليوتيوب".

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