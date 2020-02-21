ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء البريطانية ​كارا ديلافين​ أن النجم العالمي جاستن بيبر قام بحظر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واتى هذا التصرف بعد ظهور جاستن في برنامج "​جيمس كوردن​"، وقال أن كارا هي أقل شخص يفضّله من صديقات زوجته ​هايلي بالدوين​، وذلك بسبب عدم معرفته بها كثيرا، مؤكدا انه لا مشكلة معها.

وعلّقت كارا على حظرها قائلة: "اذا لم تكن لديك مشكلة معي لماذا لا تفك الحظر عني؟".

الجدير ذكره ان ​جاستين بيبر​ كان طرح مؤخرا أغنية Get Me وهي ضمن ألبومه Changes.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر يحظر صديقة زوجته وهي ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.