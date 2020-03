جاستين بيبر يحظر صديقة زوجته وهي ترد

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء البريطانية ​كارا ديلافين​ أن النجم العالمي جاستن بيبر قام بحظر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واتى هذا التصرف بعد ظهور جاستن في برنامج "​جيمس كوردن​"، وقال أن كارا هي أقل شخص يفضّله من صديقات زوجته ​هايلي بالدوين​، وذلك بسبب عدم معرفته بها كثيرا، مؤكدا انه لا مشكلة معها.

وعلّقت كارا على حظرها قائلة: "اذا لم تكن لديك مشكلة معي لماذا لا تفك الحظر عني؟".

الجدير ذكره ان ​جاستين بيبر​ كان طرح مؤخرا أغنية Get Me وهي ضمن ألبومه Changes.