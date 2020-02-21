وسام حنا ينتفض على الكوارث التي تحل بلبنان

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل اللبناني ​وسام حنا​ على وصول "​الكورونا​" الى لبنان، اضافة الى كل الأحداث المؤلمة التي تحلّ به من الناحية الاقتصادية، منتقدا بمنشوره أحد الأشخاص دون ذكر اسمه.

وكتب وسام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كورونا وصلت وزير الصحة القوي بيطمن ما في داعي للهلع الدولار حيصير ب ٣٠٠٠ ، اسرائيل من الصبح عم تهدد. ارتفاع ثمن السلع الاستهلاكية ٤٥٪ مئات الشركات أعلنت افلاسها بطالة فقر هجرة وبالآخر بيطلع واحد اورنجي بقول وينو وسام حنا سنموت بعد قليل".

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