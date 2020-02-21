مدين يتهم حسن شاكوش بسرقة أغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض أصحاب مهرجان "بنت الجيران" لهجوم سابق من صناع أغنية "​حاجة مستخبية​" التي غناها الفنان محمد حماقي ولحنها الملحن ‏​محمد مدين​، بسبب استخدام لحن "حاجة مستخبية" من دون العودة الى أصحاب الأغنية، وانتهت الأزمة بعد تصالح أطرافها.‏

وكشف الملحن مدين مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن فنان المهرجانات حسن شاكوش لم يكتف باستخدام لحن "حاجة مستخبية" فقط، ولكنه استخدم لحن ‏أغنية "كل اللي كان" من ألحانه والتي طرحها عام 2012، في موال بعنوان "هبعد غصب عني".

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