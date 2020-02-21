شكران مرتجى برسالة قيّمة للمرشحين لإنتخابات نقابة الفنانين السوريين

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رسالة للمرشحين لإنتخابات نقابة الفنانين في سوريا، مشيرة الى انها لا تستطيع الاقتراع وليست نقابية.

وكتبت شكران على صفحتها الخاصة: "قصتي طويلة، بمعنى مابقدر انتخب بالنقابه ومالي نقابية لأسباب كتيرة مو مشكلة ومو موضوعنا

المهم الله يوفق كل اللي مرشحين لإنتخابات النقابه زملاء أعزاء أرجوكم :

كونوا قراب منا، اسمعونا، لانصير نشوفكم بالمسلسلات ومانشوفكن بأوقات الشده، أنتبهوا ع كبارنا، نشوف أعضاء النقابه بعزا الفنان المعتر مو بس النجم كمان بهي خيار وفقوس، يزور الفنان بالمشفى ويطبطب ع اهله ويوقف معهم، ساعدوا الشباب الجداد يحققوا أحلامهم، ماتكون النقابه مركز جباية متل المي والكهربا، اجتماعات دورية تسمعوا هموم الفنانين، تحقيق فرص عمل ان وجدت، يكون في محامي للنقابه يوقف مع المظاليم والمظاليم كتار، جمع كل الفنانين برا وجوا هي نقابة الكل بلشوا من النقابه بوصل كل شي أنقطع ونرجع إيد وحده، يكون في خط ساخن للشكاوي عندما تهدر الكرامات، وقفوا مع الفنان بالحق مو مع الجهة المنتجة مشان أنتو تشتغلو، بروتوكولات تعاون مظبوطة بين نقابات الفنانين بالدول العربية تحفظ كرامتنا وأكيد كرامتهم، كتار عم يموتوا قهر بس بحاجة لمين يسمعهم من الظلم وكلمة اشكور الله عم نشغلك وبياخد أجر كرمال بس يطعمي ولاده، خلو الفن يعمل اللي ماعملته السياسة، فادي صبيح بعرف إنك قدها يارب، وكل الحب للجميع".