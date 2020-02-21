بالصورة- جو جوناس يحتفل بعيد ميلاد زوجته صوفي تيرنر على طريقته

ميرنا وليد - بيروت - حرص النجم العالمي ​جو جوناس​، على محايدة زوجته الممثلة العالمية ​صوفي تيرنر​ بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ووجه إليها رسالة غزل فى عيد ها الـ 24، قائلاً "كل سنة وانتي طيبة يا حب حياتي، الحياة أفضل معك".

وكشفت عدد من التقارير الإعلامية الأجنبية عن حمل تيرنر في مولودها الأول من زوجها جوناس ومنها موقع جاست جيرد.

وكانت نجمة Game of thrones صوفي تيرنر وزوجها جو حوناس بزفافهما في فرنسا وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي بلغت تكلفته 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وأقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد.

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