اليسا: "نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير "

ميرنا وليد - بيروت - استغربت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ عن سبب عدم توقف الرحلات من إيران حين معرفة الإصابة بفيروس كورونا، والوقاية منه قبل وصوله، بدل البكاء عند حدوثه.

وكتبت اليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: " نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".

الجدير ذكره ان إليسا اطلّت مؤخرا في حفلها في القرية العالمية في دبي بمناسبة عيد الحب.



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