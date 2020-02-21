تراند اليوم : اطلاق معرض “عندما حلم فيليني ببيكاسو” في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن استضافة معرض “عندما حلم فيليني ببيكاسو” خلال دورته الافتتاحية، وذلك احتفاء بالذكرى المئوية لميلاد المخرج الإيطالي فيدريكو فيليني.

وبحسب بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، فإن فعاليات المعرض تبدأ في الـ 14 من مارس/ آذار المقبل، بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية والسينماتيك الفرنسي لمدة شهرين.

ويتسق هذا الإعلان مع هدف المؤسسة في إلقاء الضوء على منتجات التراث السينمائي الإنساني العالمي، التي تقيم حوارا بين الماضي والحاضر وتبرز وجهات نظر متنوعة.

ويلقي معرض “عندما حلم فيليني ببيكاسو”، الضوء على عدد من أفلام فيليني المستوحاة من لوحات بيكاسو، الذي كان قد عقد للمرة الأولى العام الماضي في فرنسا بتنسيق من السينماتيك الفرنسي.

ويحتوي المعرض على إكسسوارات فيليني الفريدة الخاصة بأفلامه، مثل الملصقات الدعائية، والملابس والصور التي سيتم عرضها في المساحة الخاصة بالمعرض، في المجلس البلدي بمنطقة البلد بجدة.

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ومن جانبه، قال محمود صباغ مدير المهرجان: “منذ أن زرت المعرض للمرة الأولى في باريس، شعرت بضرورة إحضاره الى جدة، وإلى جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية، تزامنا أيضا مع ذكرى مئوية الراحل فيليني. نحن نعمل جاهدين على إيجاد بيئة خصبة تحفز الإبداع والخيال السينمائي، وهذا المعرض كفيل بتقديم ذلك لكل زائريه”.

تأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية، وتقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس/ آذار 2020.

يقع المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، التي تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.