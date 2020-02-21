تراند اليوم : فريد شوقي ملك التراث الشعبي الفني في مصر

وبمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، قررت مهرجانات سينمائية من بينها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان العالم العربي بباريس. ومؤسسات ثقافية مصرية الاحتفاء بالفنان المصري الكبير الذي رحل وتركه أثره بيننا. وتسلط «الشرق الأوسط» الضوء على حياته الفنية الطويلة، وتفتش عن قرب في ذكرياته الخاصة المليئة بالأحداث، وتزور عائلته في بيته الذي كان مفتوحاً لجميع الفنانين الكبار والصغار قبل وفاته في عام 1998.

فريد شوقي، الذي ينتمي إلى أسرة بسيطة، درس الهندسة التطبيقية، ثم اتجه لدراسة التمثيل بالمعهد العالي للتمثيل، على يد الفنان الكبير زكي طليمات، ويعد شوقي حالة فنية فريدة، تطابق اسمه، فقد حظي بقبول جماهيري كبير، وكان وجود اسمه على أفيش أي فيلم كفيل ضمان نجاحه وإقبال الجمهور عليه، وتحقيقه رقماً قياسياً ببقائه على القمة لمدة تزيد عن أربعين عاماً. ولم يكن شوقي ممثلاً فقط، بل تميز كاتباً ومنتجاً أيضاً، وقد كتب بنفسه عشرات الأفلام المهمة بداية من «جعلوني مجرماً» عام 1952 بالاشتراك مع المنتج رمسيس نجيب، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وأدى إلى إصدار قانون بإلغاء السابقة الأولى للمجرم، لذلك حمل ألقاباً عدة من الجمهور والنقاد، على غرار «وحش الشاشة»، «وملك الترسو»، و«الملك»، و«أبو البنات»، كما حصل على عشرات الجوائز والتكريمات خلال حياته، وكان يعتز بوسام الفنون الذي منحه له الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

ومع بدايات الخمسينات من القرن الماضي، اتجه فريد شوقي لكتابة بعض أدواره بنفسه التي شهدت بدايات تمرده على أدوار الشر التي سجنه المخرجون في إطارها، فكتب عدة أفلام حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، منها «حميدو» 1952 للمخرج نيازي مصطفى، الذي فاجأه فريد شوقي، بعرض قصة الفيلم عليه، ليؤدي دور البطولة لأول مرة، وكتب لها السيناريو والحوار السيد بدير وهو صاحب جملة «وشرف أمي» التي ظلت ملازمة لفريد شوقي في أغلب أعماله، منذ فيلمه «كأس العذاب» 1952، ثم توالت أدوار البطولة لأفلام كتبها بنفسه ومنها «الأسطى حسن» إخراج صلاح أبو سيف، و«جعلوني مجرما» إخراج عاطف سالم، الذي شارك في كتابته الأديب العالمي نجيب محفوظ، «الفتوة» 1957 الذي كتب فريد قصته مع محمود صبحي، وكتب له السيناريو نجيب محفوظ والسيد بدير وأنتجه فريد شوقي من خلال شركة العهد الجديد التي أنشأها وأخرجه صلاح أبو سيف، وخلال فترة الخمسينات لعب فريد شوقي بطولة فيلمين على درجة من الأهمية هما «رصيف نمرة 5» و«باب الحديد» عرض الأول عام 1956 من تأليف أحمد مصطفى وحوار السيد بدير وسيناريو وإخراج نيازي مصطفى، وشاركه البطولة محمود المليجي وهدى سلطان، وإنتاج فريد شوقي، والثاني فيلم «باب الحديد» إخراج يوسف شاهين، وتأليف عبد الحي أديب، وبطولة فريد شوقي، وهند رستم، ويوسف شاهين، وقد اختير هذا الفيلم ضمن قائمة أهم ألف فيلم في السينما العالمية بالقرن الماضي، كما كان أول فيلم عربي يرشح للأوسكار.