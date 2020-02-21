كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 08:53 مساءً - حلّ النجم قصي خولي ضيفاً على برنامج mbctrending وبدا على طبيعته المرحة أمام الكاميرا يلهو ويمرح مع المقدم صبحي العطري.
وتحدث خولي عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل “2020” الذي بدأ بتصوير مشاهده تحضيراً لشهر رمضان المقبل، مؤكداً أن دوره سيكون مختلفاً من خلال شخصية “صافي”، لافتاً إلى أن المسلسل ينقل “وجه تاني من الحياة وجه موجود بـ90 % من المجتمع العربي”.
وانتقد الجمهور تجاهل خولي التام للضجة التي أثارتها الشابة التونسية مديحة الحمداني وانتقداها له واتهامها اياها بتمثيل دور الأب المثالي، متهمين اياه بالكذب والتمثيل على جمهوره بشكل دائم.
من جهته، حافظ النجم السوري على صمته وهدوئه رغم تهديدات زوجته من جهة وانتشار مقطع فيديو للفنانة التونسية الشعبية أمال علام وهي تتحدث عنه على أنه زوج ابنتها وأنها جدة طفله. وفضل الترويج لعمله الجديد مع المخرج جاد شويري وتحضيراته لمشاركته ضمن فعاليات “صناع الأمل”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا قصي خولي يتجاهل ضجة “أم طفله”.. وهجوم قاس من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.