أنغام “حالة خاصة جداً” في فبراير الكويت 2020

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت الفنانة المصرية أنغام، مساء الخميس، حفلها الفني في دولة الكويت، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، المقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وصعدت الفنانة أنغام على خشبة المسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور، وتألقت أنغام بإطلالة مميزة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، الأمر الذي زاد من جمالها وأناقتها.

وبدأت الحفل بأغنية “عمري معاك”،ثم غنت “ياريتك فهمني”. وفور الإنتهاء من الغناء، همست أنغام لجمهورها ببعض الكلمات الرقيقة قائلة: “أنا بحبكم قوي وعلى أد الحب على أد هيبتكوا، والجمهور الكويتي له هيبة كبيرة وقلبي بيدق من ساعة ما دخلت المسرح”.

وبعدها غنّت أنغام عدد من أغانيها القدبمة وأغاني ألبومها الجديد “حالة خاصة جداً” مثل “ولا دبلت”، “حالة خاصة جدا”، “أساميك الكتيرة”، “هدنة”،”لا تهجي”،”يوجعونك”،”بخاف أفرح”،”مستحيل”، “عرغها بيا”، “أكتبلك تعهد” واختتمت أغنيها بأغنية “سيدي وصالك”.

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يشار إلى أن هذا الحفل الذي تنظمه وتشرف عليه هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، جاء بعد تألق أنغام، في حفلها الذي أقيم السبت الماضي، ضمن احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت في محافظة الأحمدي.

يذكر أن حفلات فبراير الكويت 2020، كانت انطلقت في أجواءٍ طربية غنائية حماسية من طرازٍ خاص ورفيع، زيّن النجوم الثلاثة “فنان العرب” محمد عبده، “أصالة الغناء” أصالة نصري، و”البرنس” ماجد المهندس، على مدار يومين متتاليين باقتدار ونجاح، حفلات الأسبوع الأول من مهرجان “فبراير الكويت 2020”.