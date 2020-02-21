ليلة طربية للفنان عبد الله الرويشد في فبراير الكويت

متابعة بتجــــــــرد: تألّق الفنان عبد الله الرويشد في حفلته على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير الذي تنظمه وتشرف عليه هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

استهلّ الرويشد الحفل بكلمة عبّر فيها عن حبه وعشقه للوطن: “يا أهلا وسهلاً، كل عام وأنتم بخير في عيدنا الوطني وأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه الشيخ صباح وولي العهد الشيخ نواف وإلى الشعب الكويتي كل عام وأنتم بخير”.

قدم الرويشد أغنية “بالسلامة رد لنا” و “أعرفك نفسي”. بعدها فاجأ الرويشد جمهوره بأغنية “لولا الملامة” مع الفنانة أنغام، وأبدعا في الغناء وأطربا الحضور.

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كما قدم الرويشد مجموعة من أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها “ليمر الحلو”، “شي غريب”، “إحساس العالم”، و”وطن عمري” وغيرها من الأغاني.

يذكر أن حفلات فبراير الكويت 2020، كانت انطلقت في أجواءٍ طربية غنائية حماسية من طرازٍ خاص ورفيع، زيّن خلالها النجوم الثلاثة “فنان العرب” محمد عبده، “أصالة الغناء” أصالة نصري، و”البرنس” ماجد المهندس، على مدار يومين متتاليين باقتدار ونجاح، حفلات الأسبوع الأول من مهرجان “فبراير الكويت 2020”.