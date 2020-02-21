راغب علامة.. أبنائي حب مقدس

متابعة بتجـــــــــرد: التقى برنامج “Be My Guest” الذي يقدمه الإعلامي بلال العربي في ثاني حلقاته، بالسوبر ستار راغب علامة على مسرح أولمبيا التاريخي الذي وقف على خشبته الكثير من نجوم العالم.

وبدأ العربي حديثه بسؤال الفنان راغب عن سر احتفاظه بشبابه. ليجيب الأخير: “الحب والشغف. حب الحياة والعمل. والناس هم السر وراء ذلك” وأضاف راغب: “إن حب الاستمرار هو الذي يحافظ على النجاح، والفنان ليس صوت فقط، بل صوت وعقل”.

وكانت علاقة الفنان علامة بأولاده أحد محاور اللقاء، وقال واصفاً تلك العلاقة: “علاقتي بهم حب مقدس ومسؤولية”.

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وأكد راغب على اهتمامه بكل تفاصيل حياة أبنائه. وأشار أيضاً إلى أن التواصل الدائم معهم تجعله قريباً جداً لجيل الشباب.

وفي سياق متصل، أجرى البرنامج لقاءات مع الكثير من النجوم، وسألهم عن راغب علامة، وأبدوا إعجابهم الكبير به، وعددوا ووصفوا الكثير من الصفات التي يحبونها في شخصيته.

يعرض برنامج “Be My Guest ” كل خميس على شاشة “LBC” في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. ويعاد الجمعة على شاشة روتانا موسيقى في الخامسة والنصف مساء.