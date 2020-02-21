زوجة أوزيل تتسبب بغيابه عن الدوري الأوروبي

متابعة بتجـــــــــرد: غاب لاعب خط وسط فريق آرسنال مسعود أوزيل، عن صفوف فريقه، في دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لأسباب عائلية.

فقد كشفت صحيفة “حريات” التركية بأن أوزيل سيغيب عن مواجهة أولمبياكوس، بسبب تواجده في العاصمة الإنكليزية لندن، ليكون بجانب زوجته أمينة غولسي التي تنتظر طفلهما الأول.

وفقًا للتقارير، على الرغم من تكتّم الثنائي عن هذا الخبر السعيد، إلاّ أن مصادر مقرّبة كشفت أن أمينة في مراحل متقدّمة من الحمل.