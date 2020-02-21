راغب علامة، نانسي عجرم وتيم حسن يعزون جورج وسوف بوفاة والدته

قام عدد من نجوم الفن بتعزية سلطان الطرب جورج وسوف بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ82 عامًا وذلك عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث قام الوسوف بنعي والدته عبر حسابه على انستغرام وقال: “ماما يا ماما دخلك يا ماما… سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي امهات الجميع الدني ام”.

وكتب عدد من النجوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل.

–راغب علامة: أحرّ التعازي القلبيّة الحارة للصديق والأخ العزيز الفنان جورج وسوف ولعائلته ومحبّيه لوفاة المرحومة والدته. رحمها الله وألهمكم الصبر والسلوان

–نانسي عجرم: أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء

–نوال الزغبي: احرّ التعازي للفنان جورج وسوف لفقدان والدته. الله يرحمه

–تيم حسن: تعازي القلبية لحبيبنا الفنان الكبير جورج وسوف ولعائلته الكريمة بوفاة والدته رحمها الله ، الله يثبتكم ويلهمكم الصبر والسلوان

–رابعة الزيات: الله يرحم روحها ويطوّل بعمرك أبو وديع

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–ناصيف زيتون: كل التعازي للفنان والأستاذ الكبير جورج وسوف وأسرته برحيل والدته. الرحمة والسلام لروحها

–نادر الأتات: خالص التعازي لسلطان الطرب جورج وسوف، الله يرحم الوالدة ويسكنها فسيح جناته

–يمنى شري: اما يا ماما Broken heart والدة الفنان جورج وسوف في ذمة الله.. البقاء لله Folded hands رحمة الله على روحها المحبّة والصبر لأبو وديع وعائلته الكريمة

–رويدا عطية: أحر التعازي للفنان جورج وسوف وعائلته بوفاة والدته.

–سارة فرح: أتقدم بأحر التعازي لسلطان الطرب جورج وسوف وعائلته لوفاة الوالدة. رحمها الله نفسها.

–ديانا حداد: الله يرحمها ويصبركم ويخليلك عيلتك واحبابك وتضل بصحتك

يشيع جثمان الراحلة اليوم الجمعة في 21 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس – كفرون رفقة – سوريا.

تُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، 22-23-24 الجاري من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.