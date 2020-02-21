"البحر الأحمر السينمائي" يحتضن "عندما حلم فيليني ببيكاسو"

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس عن استضافة معرض «عندما حلم فيليني ببيكاسو» خلال دورته الافتتاحية، وذلك احتفاء بالذكرى المئوية لميلاد المخرج الإيطالي الكبير فيدريكو فيليني حيث ستنطلق فعاليات المعرض في 14 مارس (آذار) 2020 بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية والسينماتيك الفرنسي ولمدة شهرين.

ويتسق هذا الإعلان مع هدف المؤسسة في إلقاء الضوء على منتجات التراث السينمائي الإنساني العالمي، التي تقيم حواراً بين الماضي والحاضر، وتبرز وجهات نظر متنوعة.

ويلقي معرض «عندما حلم فيليني ببيكاسو» الضوء على عدد من أفلام فيليني المستوحاة من لوحات بيكاسو، وكان هذا المعرض قد عقد للمرة الأولى العام الماضي في فرنسا بتنسيق من السينماتيك الفرنسي، كما يحتوي المعرض على إكسسوارات فيليني الفريدة الخاصة بأفلامه، مثل البوسترات والملابس والصور التي سيتم عرضها في المساحة الخاصة بالمعرض في المجلس البلدي بمنطقة البلد بجدة.

ومن جانبه، قال محمود صباغ، مدير المهرجان: «منذ زرت المعرض للمرة الأولى في باريس شعرت بضرورة إحضاره إلى جدة وإلى جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية، تزامناً أيضاً مع ذكرى مئوية الراحل فيليني. نحن نعمل جاهدين على إيجاد بيئة خصبة تحفز الإبداع، وهذا المعرض كفيل بتقديم ذلك لكل زائريه».

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