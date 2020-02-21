شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد فؤاد عن المطرب عمر كمال في فيديو قديم عن تشابه أصواتهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يعلق الكثيرون من الجمهورعلى الشبه الكبير بين صوت المطرب محمد فؤاد والمطرب الشاب عمر كمال، الذى يرى البعض أنه يقلده في عدد من أغانيه، وخاصة في الأغنية الأخيرة "أيام زمان"، وتقليده أغنية "خدنى الحنين" التى قدمها "فؤاد" منذ عدة سنوات.

الفنان عمر كمال، رد من خلال "فيديو" قديم بصحبة المطرب محمد فؤاد، علق من خلاله عن الشبه الكبير بين أصواتهم، حيث قال محمد فؤاد، إن عمر صوت جميل وليس له علاقة بصوت محمد فؤاد، قائلاًُ:"عمر صوت حلو جميل ومالوش علاقة بمحمد فؤاد.. في منطقة في حته أنا بحبها فيه غير محمد فؤاد..أنا عاوزه يغنيلك الغربة ده.. بجد لقيت ناس بتكلمنى كتير جدا.. هو فيه شبه أوى.. عمر أعرفه وهو أد كده .. عنده صور ليا أنا وهو .. وهو قد كده بيجيلى الاستديو من السويس وأنا بحترمه جدا جدا وبعتبره زى عبد الرحمن إبنى".

يشار إلى أن عمر كمال، المطرب الشعبى الذى نجح بشكل كبير في مهرجان "بنت الجيران"، مع حسن شاكوش، نشر اليوم أغنية جديدة تحمل اسم "أيام زمان"، وهى تختلف تماما عن بنت الجيران، ولا تنتمى لنوع أغانى المهرجانات.

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وعبر متابعو الفنان عمر كمال من خلال التعليقات عن الشبه الكبير من أصواتهم، حيث نصحه الكثيرون في التعليقات بالابتعاد عن أسلوب محمد فؤاد، وأن يغنى بأسلوبه الذى ظهر في مهرجان بنت الجيران، مع حسن شاكوش، وأن التقليد لن يفيده، وأن الأغنية ربما تكون كلماتها جيدة، ولكن التقليد طغى على الأغنية نفسها وعلى الكليب.

يذكر أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات، وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.