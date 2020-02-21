شكرا لقرائتكم خبر عن جو جوناس يحتفل بعيد ميلاد زوجته صوفى تيرنر على طريقته الخاصة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب العالمى جو جوناس، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الممثلة العالمية صوفى تيرنر، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، موجها لها رسالة غزل فى عيد ميلادها الـ 24، قائلاً "كل سنة وانتى طيبة يا حب حياتي، الحياة أفضل بكي".



صوفى تيرنر

وسرعان ما حصدت الصورة التى نشرها جوناس عبر حسابه على عشرات الآلاف من التعليقات من قبل النجوم والمشاهير، والتى تعد الصور الأولى لها بعد إعلان حملها بشكل رسمى الأسبوع الماضى.

وكشف عدد من التقارير الإعلامية الأجنبية عن حمل تيرنر في مولودها الأول من زوجها المطرب جو جوناس وهو ما ذكرته مصادر حصريًا مؤكدة لعدد من المواقع الإخبارية الفنية ومنها موقع جاست جيرد.

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وكانت نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وزوجها جو حوناس بزفافهما في فرنسا وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.