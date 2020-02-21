شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تطرح لقطات جديدة من فيلم Mulan قبل طرحه في مارس المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزني، لقطات جديدة من فيلم Mulan المقرر طرحه في 27 مارس المقبل، في دور العرض الأمريكية، والبريطانية، والمعاد إنتاجه على طريقة الـ Live Action، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور قصة فيلم Mulan مثل فيلم الرسوم المتحركة الذى صدر فى 1998، حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

يذكر أن الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

Advertisements





بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("Captain Marvel")، وليندسي بير ("Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ومن المقرر استخدام نفس التقنية ونفس الصورة CGI الواقعية التي استخدمت في إعادة إنتاج ديزني لـ فيلمى "The Jungle Book"، و "The Lion King"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".