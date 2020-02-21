شكرا لقرائتكم خبر عن مؤامرة ضد نجلاء بدر فى مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان في الديكور الخاص بها بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تجسد دور زوجة محمد رمضان "رضوان البرنس" في العمل، وبسبب الصراع على الإرث، ويقوم أشقاء رمضان وهم أحمد زاهر وإدوارد بمؤامرة وخطة لقتل نجلاء بدر وابنها وبالفعل يتم تنفيذ خطتهم، حتى لا يحصلا على أى شيء من الميراث، ويبدأ محمد رمضان في الإنتقام حينما يعلم بهذه المؤامرة والانتقام من أشقائه وأخذ الثأر لزوجته وابنه وتتوالى الأحداث.



نجلاء بدر

ويكثف المخرج محمد سامى عدد ساعات التصوير، المقرر عرضه في رمضان المقبل، إلى 20 ساعة يومياً، من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى، والعمل من انتاج شركة سينرجى، حيث انتهى سامى وفريق عمله من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الأن.

وتصور حالياً أسرة المسلسل عدة مشاهد داخل الديكور الأساسى في الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يستمر التصوير لعدة أيام أخرى، على أن ينتقل مخرج العمل إلى مواقع تصوير جديدة خلال الأيام المقبلة .

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين والمقررعرضه فى شهررمضان المقبل.

ومن ناحية أخرى، تشارك نجلاء بدر في مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال حيث كانت قد صرحت لـ"الخليج 365"، أنها تحمست كثيراً للمشاركة فى مسلسل "الفتوة" لما به من طبيعة مختلفة عن باقى الأعمال حيث تدور أحداثه قبل 100 عاما ويعود بنا إلى زمن الفتوات، لافتة أن الدراما التليفزيونية لم تتناول هذه الفترة من قبل وحتى فى السينما قدمت فى عدد قليل من الأفلام، لكن فى المسلسل يتناقش بطريقة مختلفة بها اجتماعيات وقصص حب وعلاقات انسانية.

وتابعت نجلاء أن الديكورات التى يتم تصوير فيها مشاهد "الفتوة" أقرب للحقيقة حيث تم بناء حى "الجمالية" بشكل كامل داخل مدينة الانتاج الإعلامي وذلك يعطى للعمل شكل جمالى مضيفة أيضاً أن ملابس الفنانين التى تناسب هذه الفترة جميلة ومختلفة حيث تظهر فى الأحداث مرتدية العباءة اللف والبرقع الذى يوضع على الوجه متوقعة أن يلقى المسلسل استقبالاً مميزاً من الجمهور فور عرضه.



