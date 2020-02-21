شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش بـ "العجلة" من داخل لوكيشن مسلسل "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مطرب المهرجانات حسن شاكوش تصوير عدد من مشاهد مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يشارك في بطولته مع عدد من الفنانين في أحد الديكورات المخصصة للعمل والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، وننشر بعض الصور له من داخل كواليس العمل حيث ظهر فى إحداها يقود عجلة.









مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى وهانى الاسمر ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرين، ومن تأليف أيمن بكرى، ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

ويستعد حسن شاكوش لطرح أغنية "أمي العزيزة" خلال ساعات ليحكم الجمهور على صوته، ويثبت من خلالها أنه مطرب يؤدى جميع الألوان حسبما أكد في تصريح سابق لـ"الخليج 365".

"أمي العزيزة" هي أغنية سيطرحها شاكوش على قناته الشخصية على "يوتيوب" من كلمات محمد صالح الفزانى، وألحان حسام فيكا، توزيع إسلام شيبسى.

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وكان نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر قد بدأ التصدى لمطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

يشار إلى أن حسن شاكوش قدم مؤخرًا أغنية "بنت الجيران" ولاقت نجاحًا ساحقًا، وصلت عدد مشاهداتها لأكثر من 100 مليون مشاهدة، بالاشتراك مع زميله عمر كمال.