شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج ومادلين سوان يظهران فى البوستر الجديد لفيلم No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، عن للفيلم الجديد الذى يحمل عنوان No Time To Die، ويقوم ببطولته الممثل العالمي دانيال كريج، والمقرر طرحه يوم 10 إبريل المقبل فى دور العرض السينمائي حول العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية للعميل البريطاني 007، البوستر عبر موقع انستجرام، حيث تصدر نجم الفيلم دانيال كريج، وكذلك ومادلين سوان البوستر الجديد، حيث يظهران وكأنها يستقلان سيارة، وجزء من النافذة مكسور.



البوستر الجديد

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، التى تم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

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يدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.