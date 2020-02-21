"ماتبعتليش كلمات".. نصيحة أحمد المالكي للشعراء المبتدئين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الشاعر أحمد المالكي، عدة نصائح للشعراء الذين ما زالوا في أول الطريق، مطالبا إياهم بعدم إرسال أي كلمات من تأليفهم إلى أي شاعر آخر.

وقال "المالكي"، عبر حسابه بـ"فيس بوك": "أخواتي الشعراء المحترمين المبدعين اللي لسه بيدوروا على الفرصة.. لتالت مرة هقول الكلام ده، (ماتبعتليش) كلمات أنا أو أي شاعر تاني مهما كانت قوة العلاقة، لأن ده غلط جدا، لأن ممكن يحصل ودون سوء نية إن حد يسمع منك حاجة وتترسب في دماغه ويجي يكتب بعدين يلاقي نفسه كتب شبهها من المخزون اللي في دماغه من غير ما يقصد ولا ياخد باله".

وأضاف: "ابعت للملحن هو اللي هايفيدك، ومش لازم ملحنين كبار، وأنا بتكلم عن تجربتي الشخصية، وأنا لسه بحاول وبدور على فرصة كلمت ملحنين كبار وماكانش حد بيسمعني، شفت ملحن زيي ومن سني ولسه بيبدأ زيي ومشينا الطريق مع بعض، ومحدش كان يعرفنا لحد ما ربنا أمر، واللي ماكانش بيسمع سمع، واللي ماكانش عارف عرف".

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وتابع: "وشيل من دماغك كلمة الشللية، وإن المطربين بيشتغلوا مع اللي يعرفوهم بس، (الحاجه الحلوة بتفرض نفسها)، لو عندك حاجة حقيقية هتوصل بيها مهما اتأخرت، وكل موهوب نجح وكمل ماكانش معروف وقعد سنين يدور ويجري ورا حلمه وقدر يثبت نفسه".

واختتم: "اللي اتعرف علي حد أو كان له واسطة حطته عليى أول الطريق.. مش هايكمل لو مش كويس.. الجمهور مش بيجامل، وفي النهاية ـحب اقول لكل موهوب حقيقي، اتعب واجتهد بس بطريقة صح وقانون ربنا في الأرض بيقول إن مفيش تعب من غير نتيجة، وربنا يكرم الجميع ويدي كل واحد اللي يستاهله".

أحمد المالكي أحد الشعراء الشباب، الذين لمعوا مؤخرًا، وقدم العديد من الأغانى منهم يا "روقانك" و"أول يوم فى البعد" للهضبة عمرو دياب، كما قدم أغنية حلو المكان لتامر حسنى، بالإضافة إلى 4 أغانى فى ألبوم رامى جمال الجديد "أنا لوحدى، هم بيهم كلهم، مش ملاحظ حاجة، استغنيت وفاهمانى".