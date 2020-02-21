أصبحت في الثانوية.. شاهد ابنة منى زكي في "ولاد العم" بعد 11 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصوير- أحمد جمعة:

بعد 11 عاما من فيلم ولاد العم، تشارك رفل خليل، التي جسدت دور ابنة الفنانة منى زكي وشريف منير ضمن أحداث العمل، في فيلم بعلم الوصول، بطولة الفنانة بسمة.

ورفل، حسب تصريحاتها لـ"الخليج 365" فهي لديها 16 عاما الآن، وفي المرحلة الثانوية.

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وتجسد رفل، دور نعمة شقيقة بسمة "هالة"، ضمن أحداث العمل، الذي عرض مؤخرا في مهرجان أسوان لأفلام المراة، في دورته الرابعة.

ويبدأ عرض الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء المقبل، 26 فبراير الجاري، ومن بطولة بسمة ومحمد سرحان وبسنت شوقي، وتأليف وإخراج هشام صقر.

ولدى رفل، شقيقة عمرها 6 سنوات، وشاركت في عدة أعمال منها: "قمر هادئ، طلقة حظ، ضد مجهول، ليلة هنا وسرور، الطوفان، لمعي القط".