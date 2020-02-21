"ما شاء الله.. وعقبال الفرح".. نجوم الفن يهنئون مصطفى بسيط بخطوبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان مصطفى بسيط، الذي أعلن خطوبته، اليوم الجمعة، على بسنت عادل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
ونشر مصطفى بسيط صورًا تجمعه بخطيبته، وعلق عليها: "تم بحمد الله".
وعلقت الفنانة إسراء عبدالفتاح: "مبروك بسيط عقبال الفرح يا رب"، بينما علق الفنان محمد أنور :"مبروك ألف مبروك يا حبيبي وربنا يتمملكم بخير يارب".
وعلقت الفنانة شيماء سيف :"مبرووووووووك"، فيما علق الفنان أحمد رزق: "مبروك يا حبيبي، ربنا يسعدكوا ويكملكوا على خير"، كما علق الفنان كريم عفيفي: "ما شاء الله، ألف مبروك وربنا يتمم بخير"، وكتبت الفنانة بدرية طلبة: "مبررررررروك"،
الفنان مصطفى بسيط، هو أحد نجوم مسرح مصر، وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية منها "طلقة حظ، الواد سيد الشحات، أبو عمر المصري، لمعي القط، عفاريت عدلي علام، وغيرها، كما شارك في فيلم "هروب اضطراري، عسل أبيض.
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