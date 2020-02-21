إليسا تهاجم الحكومة بعد اكتشاف حالة "كورونا" في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، الحكومة اللبنانية بعد ما ظهرت حالة مرض "كورونا" في لبنان مؤخرا.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " نحنا معوّدين نبكي على الشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد أعلن، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المُستجد، وهي سيدة بالغة من العُمر 45 عامًا، مُشيرًا إلى أنها بحالة جيدة.