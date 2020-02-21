فيديو| داليا مصطفى لمحمد رمضان: "أتمنى تركز في الكلمات اللي بتقولها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة داليا مصطفى عن رأيها الشخصي في أغاني المهرجانات، التي انتشرت مؤخرا، ووجهت رسالة للفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنه يقدم نوعا مختلفا من الأغاني.

وقال داليا، خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي على، المذاع على "نجوم إف إم": "أنا مش معترضة على أغاني المهرجانات، قد ما أنا معترضة على الكلام اللي بيتقال جوا الأغاني، الشاعر أمير طعيمة كان ناشر بوست ولما قريته جالي هلع بسبب الأغاني اللي بيغنيها بيكا دا، قال ألفاظ قليلة الأدب".

وتابعت داليا: "في نجوم كبار بيعملوا أغاني زي محمد رمضان، أتمنى إن محمد يكون مركز في كلمات اللي بيقولها لأنك ليك قاعدة من الشباب والأطفال غير طبيعية، الراجل بيقول كلام كويس، وما عندوش ألفاظ".

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واختتمت تعليقها :"شكرا ليك يا أستاذ هاني شاكر، وبتمنى من نقيب الممثلين يرفض تواجدهم في أي فيلم".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد إتخذت مؤخرًا إجراءً حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية من عدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".