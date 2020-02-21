صور| مصطفى بسيط يعلن "خطوبته": "تم بحمد الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن نجم "مسرح مصر"، الفنان مصطفى بسيط "خطوبته"، اليوم الجمعة، على بسنت عادل في حفل اقتصر حضوره على المقربين فقط.

ونشر "بسيط" صورًا تجمعه بخطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"تم بحمد الله، بسنت عادل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

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