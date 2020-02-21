محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا، أمس الخميس، بدولة الكويت، وسط حضور عدد كبير من جمهورها.
وخلال الحفل، طلبت شيرين من زوجها الفنان حسام حبيب، أن يأتي إلى المسرح ويساعدها على النزول للغناء بالقرب من الجمهور، قائلة "حسام ممكن تيجي تشليني، عايزة أنزل تحت؟"، وذلك وسط صيحات الجمهور.
يُذكر أن شيرين عبدالوهاب تستعد لغناء تتر المسلسل اللبناني "عشرين عشرين"، الذي يعرض رمضان المقبل، بعدما غنت العام الماضي تتر مسلسل "خمسة ونص".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| وسط صيحات الجمهور.. شيرين لحسام حبيب: ممكن تيجي تشيلني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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