تراند اليوم : شاهد.. خناقة بين فنانة وفنان شهير بسبب الأهلي والزمالك



كتبت الفنانة المصرية يسرا اللوزي تعليقا قاسيا، للفنان أحمد حاتم عمر، على صورته وهو يرتدي تي شيرت الزمالك، عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام"، والتي نشرها وكتب عليها: "الحاجات دي مافيهاش بين البينين.. الزمالك في القلب".



يذكر أن الزمالك توج بالأمس بكأس السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بركلات الحظ الترجيحية بنتيجة 4-3 في مباراة أقيميت في الإمارات.



علقت يسرا اللوزي، على الصورة قائلة: "ما تحترم نفسك بقى!! الأهلى فوق الجميع..بس كده!".

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بينما رد عليها أحمد حاتم، قائلًا: "انا هرد عليكي بس مش هنا عشان انا شهم وانت فيكي المكفيكي".