تراند اليوم : فنانة عربية شهيرة تهاجم مسؤولي بلادها بعد ظهور فيروس كورونا

بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد وصولها أمس إلى بيروت قادمة من إيران ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري، هاجمت الفنانة إليسا، الحكومة اللبنانية.

وكتبت إليسا على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، قائلة: "نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".



وتفاعل النشطاء مع تعليق إليسا وطالبوا بسرعة التعامل مع الحالة وأخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة.