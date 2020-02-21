خلية نحل وفرق عمل مميزة تتحرك منذ عدة اسابيع حتى يخرج الشكل الجديد لبرنامج "صباح الخير يا مصر" في اولى حلقاته يوم الاحد 23 فبراير بعد أن تم استحداث شكل و محتوى مختلف له و ذلك ضمن اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الاعلامية و الهيئة الوطنية للاعلام.
جلال و يشارك ايضا فى تقديم الفقرات الخاصة هدير أبو زيد و محمد الشاذلي و حسام الدين حسين و أسماء قنديل و منه الشرقاوي و ايمان منصور.
قال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة إن فترة صباح الخير يا مصر تبدأ يومياً فى السابعة صباحا و حتى العاشرة صباحا، و تذاع على شاشات الأولى و الفضائية المصرية و أون العامة. و يقدم البرنامج دينا عبد الكريم و جومانا ماهر و هبة
وتتكون فترة صباح الخير يا مصر من عدة فقرات متنوعة لتنقل للمشاهد الأحداث الجارية سواء استعراض ما حدث فى اليوم السابق من خلال لقاءات و تغطيات و تقارير اضافة الى اجندة اليوم نفسه و تناول ما هو مخطط من احداث.
أسعار العملات و الطقس وخطط النقل العام و القطارات و خدمات اخرى متعددة. و يتخلل الفترة مواجز لأهم الأنباء. و خلال ايام محددة من كل اسبوع يظهر البرنامج على الهواء مباشرة من واحدة من محافظات مصر الجميلة و التى تحمل كثير من مناحى الجمال و تستحق ابرازها.
واضاف "صالح" أن الخدمات العامة لها نصيب من البرنامج مثل
وأكد المهندس حسام صالح أن اذاعة البرنامج على قنوات الأولى و الفضائية و أون العامة، من أجل مشاهدة أوسع لواحد من اهم البرامج المصرية، فى اطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة حسين زين مع المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسى و الذى بموجبه نشهد تحديثا و تطويرا فى ادوات الأداء الأعلامى فى مصر و الذى ينعكس على الشاشة و ما يستفيده المواطن المصرى من خلال متابعته.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الانطلاقة الجديدة لـ برنامج صباح الخير يا مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.