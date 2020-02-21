أحمد مالك أحدث المنضمين لـ "كيرة والجن"

انضم الفنان الشاب أحمد مالك لابطال فيلم "كيرة والجن" 1919 للنجم أحمد عز وكريم عبد العزيز، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد. والفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، و يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى. ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

ويشار ان فيلم "كيرة والجن" 1919 بطولة أحمد عز وهند صبري وروبي وأحمد ماالك ومأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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