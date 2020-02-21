صور.. خالد سليم في أحدث جلسة تصوير

شارك الفنان خالد سليم جمهوره بمجموعة صور جديدة له يرتدي ملابس شتويه داكنة اللون وجاكيت بيج، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكان قد أحيا مؤخراً الفنانخالد سليم حفلاً غنائياً في دار أوبرا دمنهور يوم 25 يناير الماضى، ورفع شعار كامل العدد، وأشعل حماس الجمهور بعدد من
يذكر ان آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وتم انتهاء عرضه العام الماضى، وشارك خالد فى بطولته وكلاً من، درة، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوى، نيكولا معوض، مها نصار، ديانا هشام، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، محمد أحمد ماهر، أحمد كرارة، هاجر الشرنوبى، محمد لطفى شاهين، أحمد عبد الله محمود وغيرهم من النجوم.
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