فيديو.. رامي صبري يطرح "مبروك يا زمالك"

طرح النجم رامي صبري أغنية جديدة تحمل عنوان "مبروك يا زمالك" بمناسبة فوز نادي الزمالك علي السوبر المصري والإفريقي عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".

أغنية "مبروك يا زمالك" غناء وألحان وتوزيع رامي صبري ومن كلمات عزيز الشافعي ومحمد حامد.

ويشار الي ان اخر اعمال رامي صبري أغنية "حياتي مش تمام" والتي حققت 2 مليون مشاهدة

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بموقع "اليوتيوب".

كا فريق كرة القدم لنادي الزمالك، قد فاز بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

و نشر الحساب الرسمى للاتحاد الدولي على

موقع تويتر تهنئة للزمالك تحت عنوان "الزمالك بطل كأس السوبر المصري.. أسعد جماهيره العريضة باللقب الثاني خلال 6 أيام فقط بالفوز على غريمه الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف في أبو ظبي.. مبروك اللقب الجديد لأبطال القلعة البيضاء"

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.