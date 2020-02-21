فيديو.. هيعيش يفتكرني لعمرو دياب تتخطى المليون مستمع

حقق النجم الكبير عمرو دياب من خلال أغنية "هيعيش يفتكرني" الحاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "اليوتيوب". أغنية "هيعيش يتفكرني" من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، ومن ألحان الملحن عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي لنادر حمدي. موسيقي لنادر حمدي. يذكر أن النجم عمرو دياب طرح ألبومه الجديد بعنوان "سهران" الأسبوع الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه بالأسواق.

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