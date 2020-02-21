شاهد..تامر حبيب يحيي ذكرى وفاة والدته

أحيا السيناريست تامر حبيب ذكرى وفاة والدته من خلال صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". Advertisements ظهر حبيب في الصور بمراحل عمرية مختلفة مع والدته الأولى في مرحلة الطفولة، أما عن الصوره الأخرى فهي منذ سنين قليلة. في مرحلة الطفولة، أما عن الصوره الأخرى فهي منذ سنين قليلة. يذكر أن السيناريست تامر حبيب قد انتهى من كتابة 15 حلقة تقريباً من مسلسل "لعبة النسيان"، والمُقرر عرضه فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان المُقبل والمسلسل يعتمد على عنصري التشويق والجريمة، والأبعاد النفسية للشخصيات، التى يلعب بطولتها دينا الشربيني أحمد السعدنى وعلى قاسم وإنجى المُقدم وهنا شيحة ورجاء الجداوى وآخرون . من مسلسل "لعبة النسيان"، والمُقرر عرضه فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان المُقبل والمسلسل يعتمد على عنصري التشويق والجريمة، والأبعاد النفسية للشخصيات، التى يلعب بطولتها دينا الشربيني أحمد السعدنى وعلى قاسم وإنجى المُقدم وهنا شيحة ورجاء الجداوى وآخرون .

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