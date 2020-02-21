بعد ظهور أول حالة مصابة بـ كورونا .. إليسا تهاجم حكومة لبنان

هاجمت الفنانة إليسا، الحكومة اللبنانية بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان، بعد وصولها أمس إلى بيروت قادمة من إيران، ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري.

نشرت "إليسا" تدوينة على حسابها الرسمي على

Advertisements

موقع التدوينات الشهير " تويتر "، قالت:" نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟ ".

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان، وجاري نقل الحالة المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.