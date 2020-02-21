صور..درة تعطي نصائح لـ جمهورها عن السعادة

نشرت الفنانة درة مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت "درة" على الصور:" السعادة موجودة بالفعل في

حياتك، كل ما عليك القيام به هو ضبطها، ويمكنك البدء في القيام بذلك الآن ".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، فيلم "يوم وليلة"، ويشاركها العمل نخبة من نجوم الفن، وهم:"خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، سامي مغاوري، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل"، الفيلم من إخراج: أيمن مكرم، وتأليف: بحبى فكري.