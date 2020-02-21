صور..درة تعطي نصائح لـ جمهورها عن السعادة

نشرت الفنانة درة مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت "درة" على الصور:" السعادة موجودة بالفعل فيحياتك، كل ما عليك القيام به هو ضبطها، ويمكنك البدء في القيام بذلك الآن ".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، فيلم "يوم وليلة"، ويشاركها العمل نخبة من نجوم الفن، وهم:"خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، سامي مغاوري، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل"، الفيلم من إخراج: أيمن مكرم، وتأليف: بحبى فكري.
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