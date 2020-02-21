مي عز الدين تختار نيكولا معوض في "خيط حرير"

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل اللبناني نيكولا معوض الممثلة المصرية مي عز الدين بطولة مسلسل "خيط حرير"، والذي يشهد تعاونه الأول معها، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده ابتداءً من الأسبوع المقبل.
ويشار الى أن مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج إبراهيم فخر، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخللها بعض الأحداث الكوميدية.
يذكر أن مسلسل "العودة" يعرض حالياً لنيكولا معوض، ويؤدي فيه دور المحقق كريم معلوف والذي يبحث عن جرائم يظنها البعض حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف. كما أصبح معوض مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، مؤكدًا ضرورة الفحص الطبي للكشف عن المرض.
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