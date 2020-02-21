ميرنا وليد - بيروت - أعرب الفنان المصري ​رامي جمال​ عن سعادته بنجاح ألبومه الغنائي الجديد "أنا لوحدي".

وكتب رامي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله علي كل النعم، الألبوم ده بعتبره أول ألبوم ليا، والبداية الحقيقية، بحترم ألبوماتي اللي فاتت وبحبها لكن ده بداية للي حلمت بيه، والنجاح اللي بتمناه، ولسه كتير أوي في الطموح والعشم في ربنا في مستقبل مختلف بيكم مليون شكرا ليكم كلكم".

الجدير ذكره ان رامي جمال هاجم مؤخرا وسائل الإعلام بعد اصداره ألبومه "أنا لوحدي"، اذ اعتبر ان الإعلام منشغل فقط بالمهرجانات ويتجاهلون ألبومه الجديد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح البومه.. هذا ما قاله رامي جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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