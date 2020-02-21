خاص بالصور - كواليس تصوير "حيوات" والمراسلة الحربية

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج ​حسام شراباتي​ عن اختتام تصوير فيلمه القصير الاحترافي "​حيوات​" ودخوله مرحلة العمليات الفنية، من تأليف الدكتورة ​رانيا الجبان​ الأستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة.

وعبّر عن سعادته بهذا المزيج بين الممثلين المخضرمين والممثلين الشباب في هذا العمل وبينهم: ​فايز قزق​، مرح حسن، ​شادي الصفدي​، سوسن أبو عفار، نجاح مختار، غيث بركة، محسن عباس.

وقال حسام أن فيلمه يستعرض "حيوات" مجموعة من الشخصيات التي تدور في فلك المراسلة الحربية "جود خير الدين" ، تلك الحيوات التي أنهكتها الحرب وآلمها الفقدان والانتظار، فباتت عاجزة أمام هول الخسائر التي تكبدتها.

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