ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري ​تامر حسني​ رسالة لجمهوره عن رضا الوالدين حثّهم فيها لزيارتهم والتواصل معهم.

وكتب تامر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "صباح الخير على أغلى ناس و جمعه مباركة على الجميع..ايه رأيكم اللي مقصر في حق والده او والدته يكلمهم دلوقتي حالاً و يسأل عنهم او يروحلهم او يصالحهم لو مزعلهم او مزعل حد فيهم و يكسب رضاهم".

وأضاف: "سند عظيم في الدنيا و سبب لفتح أبواب كتير مقفوله و مفتاح جنة في الآخرة، و نترحم على كل اللي مش معانا و ندعي لهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني: " اللي مقصر في حق والده او والدته يكلمهم دلوقتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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