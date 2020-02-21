داليا مصطفى تعلّق على قرار هاني شاكر

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة ​داليا مصطفى​ عن تأييدها لقرار الفنان المصري ​هاني شاكر​ بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية، والملاهي الليلية.

واشارت داليا الى انها ليست ضد المهرجانات، وانما اعتراضها على كلمات الأغاني البذيئة وغير اللائقة، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "اسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية إنجي علي عبر إذاعة "نجوم إف إم".

الجدير ذكره ان داليا مصطفى كانت قد كشفت مؤخرا لموقع الفن أن أهم إنجازات عام 2019 بالنسبة لها، والذي أسعدها كثيراً، هو مشاركتها في مسلسلي "قمر هادي" و"حواديت الشانزليزيه"، لأنها تعتبر العملين هما إضافة قوية بالنسبة لها، وأحبت كثيراً التجربتين.

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