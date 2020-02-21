ميرنا وليد - بيروت - اشار الممثل اللبناني ​جيري غزال​ الى ان موضوع "الكورونا" الذي يشغلنا لا يجب المزاح به وأخذه على محمل الجد، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مع احترامي لكل يللي عم ب نكتو ع موضوع الكورونا، ما اختلفنا نحن شعب عيّيش ونكّتجي، بس في مواضيع ما فينا نمزح فيا. مش كل شي مناخدو تهريج. الوضع خطر علينا وعلى كبارنا بشكل أخص. بدل التنكيت، ثقفو حالكن على الإحتياطات اللي لازم ناخدا حتى نحد من وقع هالمصيبة، كيف نحمي حالنا وغيرنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيري غزال: "نحنا شعب عيّيش ونكتجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.