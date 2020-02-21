حمو بيكا يتعرّض للسخرية بعد رفعه دعوى ضد نقابة التشكيليين بدلاً من نقابة الفنانين

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض الفنان المصري ​حمو بيكا​ للسخرية من قبل المتابعين، بعد نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، منشوراً من الدعوى القضائية المرفوعة على وزارة الثقافة ونقابة التشكيليين، وعلق عليه قائلاً: "شكراً لقبول دعوة أمام مجلس الدولة لمؤدين المهرجان.. بس يا رب تتم والقرار يتلغي وتحددو الخط اللي إحنا نمشي عليه وإحنا معاكو.. شكرا مجلس الدولة".

والمثير أن بيكا نشر الإيصال الخاص بالدعوى القضائية، التي تم تقديمها في مجلس الدولة، وهي جهة أخرى غير نقابة الموسيقيين وهي نقابة التشكيليين، ما عرضه للسخرية من متابعيه.

وبعد الهجوم والسخرية من رفع بيكا دعواه ضد نقيب التشكيليين، الذي هو غير معني بالقضية من الأساس، حذف المنشور من صفحته.

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