ترامب ساخط من فوز فيلم كوري جنوبي بالأوسكار، وطاقم العمل يرد: لأنه عاجز

عبَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه لفوز فيلم Parasite بجائزة الأوسكار لهذا العام عن أفضل صورة، فقط لأنَّه فيلم من كوريا الجنوبية، ما أثار استياء أحد أفراد طاقم العمل الذي اعتبره بسبب عجز الرئيس الأمريكي عن القراءة.

كما عبَّر ترامب عن ضجره لفوز براد بيت بجائزة أوسكار، وسخر من تعليقه السياسي لحظة تسلُّم الجائزة، إذ قال حينها إنه يسمح له بـ45 ثانية فقط للحديث على المسرح، وهي أكثر مما منح لمستشار ترامب للأمن القومي الأمريكي أمام مجلس الشيوخ خلال محاكمة العزل.

الفيلم أغضب ترامب: قال ترامب مقلداً أسلوب إعلان الفائز: “هل رأيتم مدى رداءة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام؟ والفائز هو… فيلم من كوريا الجنوبية!”، وأضاف في اجتماعٍ جماهيري بولاية كولورادو، الخميس 20 فبراير/شباط 2020: “ما هذا بحق الجحيم؟ نحن نواجه ما يكفينا من المشاكل التجارية مع كوريا الجنوبية، وفوق كل ذلك يقدمون لهم جائزة أفضل فيلم لهذه السنة!”.

ثم تابع ترامب الذي بدا أكثر اهتماماً بأفلام أمريكية قد أنتجت منذ أكثر من 70 عاماً حديثه قائلاً: “أريد أن تفوز أفلام مثل Gone with the Wind، هل يمكننا استعادة مثل هذه الأمجاد؟ أو مثلاً فيلم Sunset Boulevard. هناك أفلام كثيرة عظيمة”.

ثم أضاف أنَّه لا يعرف ما إن كان فيلم Parasite جيداً، وسأل عما إن كان فيلم غير ناطق بالإنجليزية قد فاز بأفضل صورة من قبل، وفق التصريحات التي نقلتها شبكة CNN الأمريكية. إذ كان Parasite أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يفوز بجائزة الأوسكار عن أفضل صورة، وفاز أيضاً بجائزتين أخريين عن أفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي.

رد طاقم عمل الفيلم: ردَّ نيون، الموزع الأمريكي للفيلم، على انتقادات ترامب عبر تويتر قائلاً: “هذا مفهوم طبعاً، فهو عاجز عن القراءة”. (يقصد قراءة الترجمة الإنجليزية للفيلم)

انتقادات لبراد بيت: عبَّر ترامب أيضاً عن عدم حبه للممثل الأمريكي براد بيت، الذي تطرق في خطابه، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد، إلى السياسة، وذلك عندما أشار إلى غياب جون بولتون عن محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ؛ إذ سخر ترامب منه قائلاً: “لم أكن من معجبيه قط. قام من مقعده، ثم أدلى بعبارة حكيمة قصيرة. كم هو حكيم ذاك الرجل!”.

سخرية “بيت” من ترامب: كان بيت قد سخر، أثناء خطاب قبوله الجائزة، من تصويت مجلس الشيوخ ضد السماح باستدعاء الشهود أثناء المحاكمة التي اختتمت مرافعاتها الأسبوع السابق. وقال بيت: “أخبروني أنَّه مسموح لي بالوقوف مدة 45 ثانية هنا، أي أكثر بـ45 ثانية مما منحه مجلس الشيوخ لجون بولتون هذا الأسبوع. ربما على كوينتين تارانتينو إخراج فيلم حول ما حدث، على أن ينتهي بفعل الصواب هذه المرة”.