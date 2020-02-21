تراند اليوم : حسام حبيب يحمل شيرين عبد الوهاب في حضنه علي خشبة المسرح .. إتفرج

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الخميس حفل كبير في الجامعة الأمريكية بالكويت، وسط حضور جماهيري ضخم.

فاجأت شيرين، زوجها حسام حبيب، أثناء إحيائها الحفل، حيث قالت له في المايك “حسام ممكن تشيلني .. عايزة انزل للناس تحت .. بس نلتزم الأماكن عشان منبوظش التنظيم”.

قدمت شيرين عبدالوهاب عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها :” حبه جنة”، و”كلام عينيه”، و”كلي ملكك”، و”مشاعر”، و”الكدابين”، و”ضعفي”، وعدد أخر من الأغاني.

وفي نفس السياق تجهز شيرين، لأغاني البومها الجديد تمهيدًا لطرحه في الاسواق فور الانتهاء منه بعد نجاح آخر البوماتها الغنائية الذي حمل إسم “نسّاي”.