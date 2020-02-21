تراند اليوم : بسبب فيروس كورونا.. إليسا تهاجم نظام تامين الحكومة اللبنانية

هاجمت الفنانة إليسا، الحكومة اللبنانية بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد وصولها أمس إلى بيروت قادمة من إيران ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري.

وكتبت إليسا على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، منذ قليل، قائلة: “نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟”.

من ناحية اخري انتهت الفنانة إليسا، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “عظيمة”، حيث تواجدت بالاستوديو بصحبة الملحن رحيم للانتهاء من الأغنية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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نشر الملحن محمد رحيم، صوره جمعته بـ إليسا، عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “انتهينا الحمد لله اليوم من تسجيل أغنية بعنوان (عظيمة) وهي أغنية خاصة جدا في كلامها ولحنها وتوزيعها.. وأغنيه (عظيمة) للفنانة العظيمة فنا وخلقا وإحساسا وروحا إليسا”.

“عظيمة” كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان الملحن محمد رحيم، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يذكر أن احدث ألبومات إليسا، “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق.